“Ieri una guardia è venuta alla mia cella e mi ha chiesto: ‘Kenneth, come stai?’, poi ha aggiunto ‘che taglia di camicia hai, di pantaloni? Il numero delle scarpe? Quanto sei alto, quanto pesi? Parlano all’agnello catturato per essere portato al macello. Pensavo: vi siete dimenticati che sono un essere umano o solo non ve ne importa? Poi ho pensato: non è la stessa indifferenza per la vita umana che mi ha portato qui?”. Questo toccante passaggio è contenuto in una lettera inviata da Kenneth Williams, condannato a morte e ucciso in Arkansas 28 aprile 2017, e inviato al suo “amico di penna” della Comunità di Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caro condannato a morte, ti scrivo: le lettere che partono da Sant’Egidio e arrivano nelle carceri statunitensi

