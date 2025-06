Caro-bollette? Il forno va a idrogeno autoprodotto

Nel cuore dell’Umbria, nasce una rivoluzione energetica e sostenibile nel settore ceramico: un forno a idrogeno autoprodotto, frutto di un progetto industriale innovativo e unico in Italia. La cooperativa Ceramiche Noi, in collaborazione con Legacoop Umbria, si propone di ridurre i costi delle bollette e l’impatto ambientale, creando un modello che potrebbe trasformare l’intera filiera. È l’inizio di una nuova era per l’industria!

Nel cuore dell'Umbria prende vita un progetto industriale unico a livello nazionale. È la nuova sfida della cooperativa Ceramiche Noi workers buyout associata a Legacoop Umbria, che ha presentato ufficialmente il proprio forno ceramico alimentato da una miscela di gas e idrogeno verde.

