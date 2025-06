Carniarmonie viaggia lungo l' estate con 41 concerti sulle montagne friulane

L’estate si anima con Carniarmonie, un festival musicale che porta 41 concerti tra le maestose montagne friulane. Da giugno a settembre, in cornici naturali uniche come Carnia, Valcanale e Canal del Ferro, e anche a Nova Gorica, l’evento promette emozioni sonore per tutti i gusti. Un’occasione imperdibile per vivere la montagna attraverso la musica di grande qualità, creando ricordi indimenticabili sotto il cielo estivo. Preparati a lasciarti catturare dall’armonia delle alte vette!

Quarantuno concerti, da giovedì 26 giugno a sabato 6 settembre, tra Carnia, Valcanale e Canal del Ferro, con un appuntamento anche a Nova Gorica. Un cartellone vario e, come d’abitudine, di grande qualità nella montagna friulana, per soddisfare i gusti e le curiosità di un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Carniarmonie viaggia lungo l'estate con 41 concerti sulle montagne friulane

In questa notizia si parla di: concerti - carniarmonie - viaggia - lungo

“Amor à vida” è il nuovo superyacht della Crn. Lungo 67 metri viaggia a una velocità di crociera di 15 nodi - Amor à Vida, il nuovo superyacht da 67 metri della Crn, è un capolavoro di eleganza e tecnologia. Con una velocità di crociera di 15 nodi, rappresenta l’arte nautica italiana.

Carniarmonie viaggia lungo l'estate con 41 concerti sulle montagne friulane.

Riparte il viaggio di Carniarmonie con 36 concerti fino a settembre - Si potrà assistere a una sinfonia di concerti, green per loro natura, nel rispetto dovuto ai luoghi e nella stima condivisa con le genti, autoctone e allogene, con cui Carniarmonie vive un ... Segnala messaggeroveneto.gelocal.it

Musica classica, jazz e barocco nei concerti di Carniarmonie - 30, al Centro di aggregazione giovanile “Romano Treu” di Moggio Udinese, Carniarmonie propone in collaborazione con il festival Nei Suoni ... messaggeroveneto.gelocal.it scrive