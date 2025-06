Carlos Augusto piomba una big europea | posizione dell’Inter chiara! –SI

Carlos Augusto cattura l'attenzione dei grandi club europei, e l'Inter non rimane a guardare. Con la finestra di mercato estiva aperta, le sirene del calcio internazionale si fanno sempre più intense, portando nuovi sondaggi e interessi. Tra questi, l’Atletico Madrid si fa avanti per uno dei talenti nerazzurri: il futuro di Carlos Augusto è nuovamente al centro delle discussioni. Ma quale sarà il suo prossimo passo?

Carlos Augusto attira su di sé i riflettori europei. Un club si interessa dell'esterno brasiliano e l'Inter risponde, comunicando immediatamente la propria posizione. NUOVO INTERESSE – La finestra estiva di mercato dà il via a nuovi sondaggi da parte dei club, intenzionati a rinforzarsi. In quest'ottica, c'è qualcuno che sta provando a bussare alla porta dell'Inter per chiedere informazioni su uno dei suoi calciatori. Si tratta dell'Atletico Madrid, che in queste ore sta mostrando interesse per Carlos Augusto. A raccontare l'indiscrezione di mercato è il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, che spiega anche qual è la posizione del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, una big europea piomba su Carlos Augusto! Ecco la posizione dei nerazzurri sull’eventuale cessione - Il calciomercato dell’Inter si fa rovente: una big europea, l’Atletico Madrid, mette gli occhi su Carlos Augusto! La possibile cessione del brasiliano solleva immediatamente numerosi interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

