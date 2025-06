Carenza di braccialetti elettronici | Resta senza anche Alessandro Basciano

La scarsità di braccialetti elettronici si fa sentire anche tra le figure pubbliche, come Alessandro Basciano. Il boom del Codice rosso e la crescente attenzione alla tutela dei soggetti vulnerabili mettono in luce un problema che riguarda tutti, anche i personaggi dello spettacolo. La questione solleva un interrogativo importante: quanto siamo davvero pronti a garantire sicurezza e giustizia?

Milano, 24 giugno 2025 – La carenza di braccialetti elettronici, visto anche il boom del Codice rosso, interessa anche Alessandro Basciano, noto deejay e volto tv destinatario del dispositivo di sorveglianza perché accusato dalla Procura di Milano di stalking nei confronti dell 'ex compagna Sophie Codegoni conosciuta al Grande Fratello Vip, dove è nata la loro relazione. Sophie Codegoni e la denuncia contro Alessandro Basciano: a volte penso “ma chi me l’ha fatto fare?”. So che è la cosa giusta ma sto vivendo un inferno Il trentacinquenne è rientrato in Italia a inizio giugno, ma - apprende l'Adnkronos - non è stato possibile eseguire il provvedimento perché " per questo mese tutti gli slot sono occupati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it