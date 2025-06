Carceri il garante dei detenuti | Quasi tre anni per un intervento di cataratta è intollerabile

Carceri: il garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi, denuncia un’odissea di quasi tre anni per un intervento di cataratta, sottolineando come la situazione sanitaria in carcere sia ormai insostenibile e metta a rischio la vita dei detenuti. La storia di C.L., 70 anni, visitato il 13 febbraio 2024 per... È una chiamata urgente a intervenire prima che siano troppo tardi.

