Carboni | Inter che voglia di giocare! Gol? Ecco cos’ha fatto Chivu dopo

Valentin Carboni, giovane talento dell’Inter, si prepara con entusiasmo alla sfida contro River Plate, forte della recente rete segnata contro l’Urawa Red. La sua voglia di giocare, creare e segnare è contagiosa, e le parole del mister nello spogliatoio appena dopo il gol testimoniano la sua determinazione e passione. Ecco come Chivu ha ispirato il suo percorso: la strada verso il successo è ancora tutta da scrivere.

Valentin Carboni viene intervistato alla vigilia di Inter-River Plate insieme ai compagni Pio Esposito e Matteo Darmian. Il giovane è pieno di entusiasmo e voglia di continuare a far bene dopo il gol messo a segno contro l’Urawa Red. COMPLIMENTI – Valentin Carboni viene intervistato dalla stampa alla vigilia di Inter-River Plate. Il giovane, reduce dal primo gol al Mondiale per Club, dichiara: « Dopo il gol il mister nello spogliatoio mi ha fatto i complimenti davanti a tutti, per il percorso di questi otto mesi dopo l’infortunio e per il gol. Stiamo già pensando alla partita di domani, è importante perché vogliamo passare primi nel girone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni: «Inter, che voglia di giocare! Gol? Ecco cos’ha fatto Chivu dopo»

