Carboni e il mercato | Penso solo a Inter-River Plate Sul domani…

Valentin Carboni, giovane talento argentino, torna sotto i riflettori con la sua determinazione e brillantezza sul campo, mentre le voci di mercato si susseguono. Il suo pensiero è tutto rivolto all’imminente sfida tra Inter e River Plate, ma il futuro resta un’incognita avvolta da curiosità e aspettative. Tra sogni e ambizioni, Carboni si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera, alimentando speranze e passioni dei tifosi nerazzurri.

Valentin Carboni risponde alle voci di mercato che circolano negli ultimi giorni. Il focus del giovane argentino è su Inter-River Plate. Sul futuro, invece. PROTAGONISTA – A prendersi, quasi tutta, la scena dell'ultima complicata sfida nerazzurra al Mondiale per Club è stato Valentin Carboni. Il gioiellino classe 2005, tornato in campo con la maglia interista dopo il prestato al Marsiglia finito con un doloroso e lungo infortunio, ha realizzato il gol della vittoria contro l'Urawa Red Diamonds poco prima dello scadere dei 90?. La rete dell'argentino ha permesso alla squadra di Cristian Chivu di restare in corsa per l'accesso agli ottavi di finale, che si giocheranno tutti in Inter-River Plate di domani notte.