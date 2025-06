Carallo vince la ‘notturna’ di Urbino

alla suggestiva atmosfera delle vie storiche di Urbino illuminate dalla luce serale. Tra i protagonisti della serata, Carallo ha conquistato il primo posto, dimostrando passione e determinazione. La 40ª edizione della Podistica Notturna "Tra i Vicoli e le Mura" si è confermata un grande successo, unendo sport, cultura e solidarietà in un contesto senza pari. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di corsa e non solo.

La splendida cornice rinascimentale di Urbino ha fatto da teatro alla 40ª edizione della Podistica notturna "Tra i Vicoli e le Mura", gara di 8,2 km organizzata dall’associazione podistica Avis Aido Urbino. La corsa, quinta prova del circuito Uisp "Correre x Correre", ha visto al via centinaia di atleti, sia nella versione competitiva sia in quella non competitiva. Con partenza alle ore 21, l’evento ha saputo offrire emozioni uniche, grazie anche al fascino di un percorso che si snoda tra i vicoli suggestivi e le mura storiche della città ducale, in un’atmosfera notturna mozzafiato. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio maschile è stato Luciano Carallo (Atletica Valle Brembana), classe 2006, che ha tagliato il traguardo con un tempo straordinario di 26’21“, staccando gli inseguitori di oltre un minuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carallo vince la ‘notturna’ di Urbino

