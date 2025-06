Caracciolo a La7 | Trump cazzeggia Netanyahu fa sul serio Non vuole cambiare il regime ma cancellare l’Iran

Nel complesso scenario geopolitico, le mosse di Trump e Netanyahu mostrano una manovra strategica che va oltre il semplice teatro persiano. Mentre gli Stati Uniti e Israele fanno scena muta, l’Iran potrebbe rispondere con prudenza, cercando di mantenere la calma e limitarsi a risposte simboliche. La tensione è palpabile, ma cosa ci riserva il futuro? La situazione resta fluida e ricca di incognite, rendendo imperative analisi attente e aggiornate.

“ Per ora siamo al puro teatro persiano. La base presa di mira dall’Iran era stata evacuata dagli americani giĂ da una settimana, perchĂ© il governo del Qatar ha negato agli Usa l’uso di quella base per bombardare l’Iran. Quindi, quella iraniana è stata una risposta simbolica, il che non esclude che possano seguire sviluppi piĂą gravi. Tuttavia, conoscendo un po’ gli iraniani, direi che cercheranno di tenere un profilo basso, limitandosi allo stretto indispensabile per dimostrare di essere ancora vivi e vegeti e capaci di colpire, ma senza causare uno scontro diretto con gli Usa “. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, commenta lo stato attuale del conflitto tra Israele e Iran, con particolare riferimento alla rappresaglia iraniana successiva all’attacco americano di sabato notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Trump cazzeggia, Netanyahu fa sul serio. Non vuole cambiare il regime, ma cancellare l’Iran”

