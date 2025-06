Carabinieri il comandante interregionale in visita alla caserma Giacinto Carini

caserma Giacinto Carini, simbolo di dedizione e servizio. Questa visita rappresenta un momento di grande importanza, rafforzando il legame tra le forze dell’ordine e la comunità palermitana. Il comandante Truglio ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidiano dei carabinieri, sottolineando l’importanza del loro ruolo nel garantire sicurezza e legalità. Un evento che testimonia il valore della collaborazione e del rispetto reciproco nelle sfide future.

Il comandante interregionale "Culqualber", generale di corpo d'armata Giovanni Truglio, ha fatto visita al comando provinciale di Palermo per portare il suo saluto in vista del termine del servizio attivo alla fine del prossimo mese di luglio. L'alto ufficiale è stato accolto nella storica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Carabinieri, il comandante interregionale in visita alla caserma Giacinto Carini

In questa notizia si parla di: comandante - interregionale - visita - carabinieri

Il comandante interregionale dei carabinieri in visita alla caserma di Arona - I carabinieri di Arona hanno avuto l’onore di ricevere la visita del comandante interregionale "Pastrengo", generale Riccardo Galletta, simbolo di comando e dedizione.

211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri Oggi abbiamo celebrato al Vigorelli di Milano, con il Comando Interregionale “Pastrengo” di Milano guidato dal comandante Riccardo Galletta, una delle istituzioni più amate e rispettate del nostro Vai su Facebook

Il Co­man­dan­te In­ter­re­gio­na­le “Cul­qual­ber” Gen. C.A. Gio­van­ni Tru­glio in vi­si­ta al Co­man­do Pro­vin­cia­le Ca­ra­bi­nie­ri di Pa­ler­mo.; Reggio Calabria. Il Comandante Interregionale Culquaber Generale di Corpo D’Armata Riccardo Galletta visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria; In visita di cortesia il Comandante Interregionale Carabinieri Pastrengo.

Comandante Culqualber visita comando provinciale di Palermo - Il comandante interregionale "Culqualber", generale di corpo d'armata Giovanni Truglio, ha fatto visita al comando provinciale di Palermo per portare il suo saluto in vista del termine del servizio at ... Da msn.com

Il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, generale Giuseppe La Gala, in visita alle compagnie Carabinieri di Sala Consilina e Sapri - Il Comandante della Legione ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando a tutti i Carabinieri buon lavoro ... Si legge su msn.com