Caprile Juventus adesso i bianconeri devono vedersela con il Cagliari per il portiere! È ufficiale il riscatto dal Napoli | tutti i dettagli nel comunicato

Elia Caprile lascia la Juventus per vestire la maglia del Cagliari, dopo il riscatto ufficiale dal Napoli. I bianconeri ora si trovano di fronte a una nuova sfida: convincere il club sardo a cedere il portiere. Questi movimenti di mercato riflettono la dinamicità del calcio italiano e aprono scenari intriganti per il futuro di Caprile. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.

Caprile Juventus, il portiere è ufficialmente un giocatore del Cagliari: arriva il comunicato sul riscatto dal Napoli!. La Juventus dovrà vedersela con il Cagliari, se vorrà ingaggiare Elia Caprile. È di qualche minuto fa, infatti, la notizia del riscatto ufficiale del portiere dal Napoli. Ecco il comunicato ufficiale. COMUNICATO – « La SSC Napoli comunica che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione, per l'acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile. A Elia va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva.

