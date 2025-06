Capri il giallo del costumista di Parthenope | si rafforza l' ipotesi dell' omicidio

Il giallo che avvolge la scomparsa di Luca Canfora, il costumista del film di Paolo Sorrentino, si fa sempre più fitto: le recenti indagini rafforzano l’ipotesi dell’omicidio. Trovato senza vita nelle acque di Capri il primo settembre 2023, il mistero si infittisce e solleva domande inquietanti. Cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Luca Canfora, costumista sul set del film di Paolo Sorrentino, fu trovato senza vita il primo settembre 2023 nelle acque di Capri.

Costumista morto a Capri, nuovi sopralluoghi nel luogo dove fu trovato il corpo di Luca Canfora - Nuovi sopralluoghi sono stati effettuati a Capri nel luogo del ritrovamento di Luca Canfora, il costumista del film Parthenope di Sorrentino, morto il 1° settembre 2023.

Luca Canfora, il giallo del costumista di Sorrentino: ora si indaga per omicidio. Le ferite sul corpo compatib; Il giallo del costumista di Parthenope morto a Capri: per la famiglia non fu suicidio; Riesumato il corpo del costumista di Sorrentino trovato morto a Capri nel 2023.

Capri, il giallo del costumista di "Parthenope": si rafforza l'ipotesi dell'omicidio - Potrebbe essere a una svolta l'inchiesta sulla morte di Luca Canfora, costumista del film "Parhenope" di Paolo Sorrentino, trovato senza vita a Capri. Lo riporta msn.com

Costumista morto a Capri, le tracce dall’autopsia bis: ora indagini per omicidio - La nuova consulenza rafforza l’ipotesi più grave: quella dell’omicidio, del delitto volontario, quella di una mano assassina e impunita. Segnala ilmattino.it