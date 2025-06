Capodanno di fuoco la sindaca di Verucchio | Auspico una pronta archiviazione per il nostro comandante

Con grande entusiasmo e rispetto, desidero evidenziare il meritato riconoscimento del luogotenente Luciano Masini, simbolo di dedizione e coraggio. La sua condotta esemplare durante il capodanno di fuoco a Verucchio merita non solo il mio plauso, ma anche l'auspicio di una pronta archiviazione che faccia finalmente chiarezza. Un esempio di valoroso servizio al nostro territorio, da cui tutti possiamo trarre ispirazione per un futuro più sicuro.

"Desidero esprimere le più vive congratulazioni al luogotenente Luciano Masini, comandante della Stazione Carabinieri di Villa Verucchio, cui il comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, ha conferito un encomio solenne per la condotta tenuta durante il drammatico episodio del 31 dicembre.

