Capaci rimosso l' ordigno che era stato trovato in mare

Capaci si è svegliata sotto shock: un ordigno della Seconda Guerra Mondiale, scoperto domenica vicino al lido Tropical, ha messo in allerta la comunità. Grazie all’intervento tempestivo delle squadre del Nucleo Sdai della Marina militare, l’arma è stata rimosso e brillantemente neutralizzata. La presenza di “un oggetto strano” ha suscitato apprensione, ma ora la tranquilla spiaggia può tornare ad accogliere i visitatori senza timori.

Rimosso l'ordigno della seconda guerra mondiale che era stato trovato domenica nei pressi del lido Tropical a Capaci. In azione ieri pomeriggio le squadre del Nucleo Sdai della Marina militare che hanno effettuato la rimozione ed il brillamento. A segnalare la presenza di "un oggetto strano".

