Caos treni ritardi fino a un’ora per guasto su Alta Velocità Napoli-Roma

Il caos sui binari si intensifica: ritardi fino a un'ora sulla linea Alta velocità Napoli-Roma a causa di un guasto elettrico nei pressi di Anagni. I viaggiatori affrontano disagi e lunghe attese, mentre le autorità lavorano intensamente per ripristinare la normalità. In questi momenti, la pazienza diventa fondamentale, ma è anche importante rimanere informati sulle ultime novità e aggiornamenti. La situazione richiede calma e collaborazione, perché solo così si potrà tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

(Adnkronos) – Trani ancora in ritardo per un guasto avvenuto oggi, martedì 24 giugno, sulla linea dell'Alta velocità. Sull'Av Napoli-Roma la circolazione è fortemente rallentata, dalle ore 10.30, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni. Come si legge nelle notizie sull'infomobilità sul sito di Trenitalia, i treni ad alta velocità possono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com