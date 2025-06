Caos treni guasto Alta Velocità Napoli-Roma | ritardi anche di un' ora

Ancora una volta, i pendolari della linea Alta Velocità Roma-Napoli devono fare i conti con ritardi e disagi. Dalle 10.30 di questa mattina, un guasto tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni ha rallentato drasticamente la circolazione, causando ritardi fino a un'ora. La situazione, purtroppo, si inserisce in un quadro di continui intoppi che mettono a dura prova la puntualità e la pazienza di chi si sposta tra le due città.

