Caorle capitale della lotta olimpica | mille atleti per gli Europei U15 e U20

a mercoledì 25 giugno con gli Europei U15, seguiti dal prestigioso torneo U20, trasformando Caorle nella capitale della lotta olimpica in Italia. Con oltre mille atleti pronti a sfidarsi sul tatami, questa kermesse promette emozioni indimenticabili e un'occasione unica per scoprire i futuri campioni europei. Prepariamoci a vivere un’estate di passione e talento sportivo!

Da mercoledì 25 giugno a domenica 6 luglio 2025 Caorle accoglie i campionati europei di lotta olimpica under 15 e under 20, due manifestazioni che assieme raccoglieranno più di mille atleti oltre a tecnici, ufficiali di gara e dirigenti. Il calendario prevede due eventi consecutivi: si parte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Caorle capitale della lotta olimpica: mille atleti per gli Europei U15 e U20

caorle - lotta - olimpica - mille

