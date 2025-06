Cantieri fermi da 4 anni arresti e cause milionarie nel palazzo del re del Superbonus

Cantieri fermi da quattro anni, arresti e cause milionarie nel palazzo del re del superbonus: un'immagine che racconta di un degrado che si fa strada tra impalcature e riflettori spenti. Questi palazzi si riconoscono da lontano, testimoni di promesse non mantenute e di sogni spezzati. Come Mario, molti residenti vivono segregati in casa, sperando in una soluzione che sembra ancora lontana. La situazione è allo sfascio, ma cosa si può fare per cambiare le cose?

I palazzi si riconoscono da lontano. Sono ancora coperti dalle impalcature. “Da 4 anni non possiamo usare i balconi. Siamo segregati in casa”. Mario lo ripete più volte: è uno dei residenti di via Togliatti 51, a Lacchiarella (in provincia di Milano). Nel 2021 nel suo palazzo e al civico 53 sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cantieri fermi da 4 anni, arresti e cause milionarie nel palazzo del “re del Superbonus”

In questa notizia si parla di: palazzo - anni - cantieri - fermi

Bambino di 3 anni precipita dal balcone di un palazzo a Milano: è grave - Un grave incidente si è verificato a Milano lunedì pomeriggio, quando un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo nel quartiere Gratosoglio.

Ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025, l’acqua non esce più dai rubinetti, ma scorre tra strade e palazzi. La Regione ha stanziato 30 milioni per la rete idrica, ma i cantieri sono già fermi. L’inchiesta di Federico Marconi. Vai su X

T U A ......e le sue ‘’INCOMPIUTE’’ Come Organizzazioni Sindacali territoriali, con una lettera indirizzata all’Azienda e all’Assessore ai trasporti della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, abbiamo chiesto delucidazioni su alcuni cantieri di lavori di competen Vai su Facebook

Cantieri fermi da 4 anni, arresti e cause milionarie nel palazzo del “re del Superbonus”; A Milano riaprono gli uffici dell’urbanistica e Palazzo Marino si muove per sbloccare i cantieri. Ecco le soluzioni sul tavolo; Sant’Angelo: saltano due cantieri del Superbonus.

Sos dagli inquilini di via Saponaro: "Ponteggi eterni, cantieri fermi e sempre più insicurezza di sera" - Milano, i residenti chiedono ad Aler, Comune e Prefettura una svolta: viviamo da anni in appartamenti ... Riporta ilgiorno.it

Milano, oltre 50 cantieri fermi in città: dove sono le incompiute - Il sito “Urbanfile’’ ha fatto una classifica dei lavori bloccati in centro e in periferia per stop burocratici o fallimenti delle imprese Trovate questo articolo all'interno della ... ilgiorno.it scrive