Cantiere per la messa in sicurezza del ponte di Bozzano | scatta la zona 20

a causa dei lavori di messa in sicurezza in corso sul ponte di Bozzano, dove si avverte la necessità di tutelare al massimo la sicurezza di pedoni e veicoli. La zona 20 vuole essere un passo importante per ridurre la velocità e prevenire incidenti, garantendo un ambiente più sicuro per tutti. Questa misura temporanea rappresenta l'impegno dell'amministrazione a mettere sempre al primo posto la tutela dei cittadini e delle infrastrutture.

BRINDISI – Sul ponte di via Martiri delle Fosse Ardeatine non si potranno superare i 20 chilometri orari. Il limite è stato fissato dal dirigente del settore Mobilità urbana del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio, con un'ordinanza pubblicata nella giornata odierna. Il provvedimento scaturisce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cantiere per la messa in sicurezza del ponte di Bozzano: scatta la "zona 20"

In questa notizia si parla di: ponte - cantiere - messa - sicurezza

Transitata senza criticità la piena dell'Adige a Verona: cantiere in sicurezza a Ponte Nuovo - La recente piena dell'Adige a Verona è stata affrontata senza problemi, una notizia che rassicura e mette in evidenza l'importanza di investire in infrastrutture sicure.

Si allungano i tempi ad Avellino per la riapertura del Ponte in via Ferriera. L’amministrazione comunale di Avellino ha approvato una nuova variante ai lavori di messa in sicurezza, che dovevano terminare a marzo. Ora si dovrà attendere l’arrivo dell’estate. Fo Vai su Facebook

Cantiere per la messa in sicurezza del ponte di Bozzano: scatta la zona 20; Via Troubetzkoy loc tre ponti: senso unico alternato di circolazione / Avvisi / Novità / Homepage; Liguria, via al cantiere da 16 milioni per la messa in sicurezza del torrente Argentina: nuovo ponte ciclabile entro un anno.

Messa in sicurezza del ponte sull’Argentina, dal 28 giugno riapre la ciclabile - Lo ha annunciato l’assessore regionale Giampedrone: via libera alla circolazione ciclopedonale durante le fasi preparatorie del cantiere ... Scrive riviera24.it

Riapertura del ponte ciclabile tra Taggia e Riva Ligure e nuovi sviluppi nei lavori di messa in sicurezza del torrente Argentina - La provincia di Imperia riapre il ponte ciclabile tra Taggia e Riva Ligure dopo lavori sul torrente Argentina, con un investimento di 17 milioni per la sicurezza idraulica e un tavolo tecnico per gara ... Segnala gaeta.it