Canottaggio | Gianmarco Matteoni conquista il titolo di campione italiano 2025

Da tennista promettente a campione italiano di canottaggio in meno di un anno: questa è la straordinaria storia di Gianmarco Matteoni, il giovane talento pisano che ha conquistato il titolo tricolore nella categoria Esordienti ai Campionati italiani di Gavirate. Classe 2007, Gianmarco si è immerso nel mondo del remo con passione e determinazione, dimostrando che con impegno e dedizione i sogni diventano realtà. La sua vittoria segna l’inizio di una promettente carriera sportiva, destinata a brillare ancora di più.

Pisa, 24 giugno 2025 – Dal tennis al titolo di campione italiano di canottaggio in meno di un anno. In questa frase si può racchiudere tutta la stagione di Gianmarco Matteoni, fresco di primo posto e conseguente titolo iridato tricolore nella categoria del singolo Esordienti ai Campionati italiani di canottaggio che si sono svolti il 21 e il 22 giugno a Gavirate (Varese). Gianmarco, classe 2007, si è avvicinato al canottaggio l'estate scorsa spinto dalla sua estrema voglia di allenarsi e anche dalla passione del padre Raffaele, ex vogatore storico del Palio di San Ranieri. Fin da subito l'allenatore Luca Romani ha saputo valorizzare al meglio la sua caparbietà, e dopo un primo periodo di gare regionali per fare esperienza Gianmarco ha saputo tirare fuori il meglio di sé sul finale di stagione.