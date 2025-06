Canoa Fiamme Gialle Samuele Burgo conquista uno splendido bronzo agli Europei

Un'impresa che rimarrà nella storia della canoa italiana: Samuele Burgo, atleta delle Fiamme Gialle, conquista un emozionante bronzo agli Europei di Racice. La sua tenacia e dedizione hanno portato il team gialloverde sul podio internazionale, regalando un traguardo prestigioso a tutto lo sport italiano. Un risultato che testimonia il talento e la costanza di un campione in ascesa: ecco come si conclude questa straordinaria avventura.

Sabaudia – Samuele Burgo continua a far sognare i tifosi gialloverdi e tutti gli appassionati di canoa conquistando una splendida medaglia di bronzo ai Campionati Europei Assoluti di canoa velocità. (leggi qui) Domenica 22 giugno, nell’ultima giornata della manifestazione iniziata il giovedì precedente alla Labe Arena di Racice in Repubblica Ceca, il finanziere Burgo insieme a Tommaso Freschi, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, con il K2 metri 500 salgono sul terzo gradino del podio confermandosi un equipaggio di altissimo livello pronto per il definitivo salto di qualità. Una finale perfetta che ha visto gli azzurri protagonisti gareggiare ad armi pari con i mostri sacri della specialità come il tedesco Jacob Schopf che ha dovuto dar fondo a tutte le sue infinite qualità per fronteggiare l’attacco sferrato dalla coppia Burgo – Freschi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it