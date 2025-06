Cani abbandonati in strada l’Enpa | Se qualcuno ha visto ci chiami

Aiutare questi piccoli poveri esseri indifesi e denunciarne il triste abbandono. In un mondo che spesso preferisce voltarsi dall'altra parte, ogni gesto di solidarietà fa la differenza. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa, non esiti a chiamare l'ENPA: insieme possiamo fare la differenza e ridare speranza a chi ne ha più bisogno. Perché ogni vita conta, e nessuno merita di essere lasciato solo.

Sembrano immagini da film, da spot, qualcosa che nessuno vorrebbe mai raccontare. E invece succede ancora, succede che arriva una macchina in una zona desolata a San Marco le Paludi, lo sportello si apre per qualche secondo e la macchina riparte. Da quel momento la gente della zona inizia a notare la presenza di quattro cuccioli bianchi, spaventati, confusi, disperati. Una ragazza con tenacia, sotto al sole, ha camminato per ore per rintracciarli, sperava fosse una falsa segnalazione, sperava di non vedere la cucciola fare capolino da una siepe. Purtroppo solo una piccola si è fatta prendere, affamata, assetata, impaurita, gli altri non si trovano, ci sta lavorano la sezione dei Fermo dell’Enpa per recuperare i piccoli: "I cuccioli sono in pericolo, è una zona con presenza di lupi e cinghiali, per tutte noi è stata una nottata piena di pensieri e paura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cani abbandonati in strada, l’Enpa: "Se qualcuno ha visto ci chiami"

In questa notizia si parla di: cani - abbandonati - strada - enpa

Scatta la multa e il reato penale per la pipì dei cani in strada - In provincia di Verona, un uomo ha ricevuto una multa di 157 euro per aver lasciato urinare i propri cani in strada senza pulire.

Lui ti ama senza condizioni. Ti aspetta anche quando fai tardi. Ti perdona, sempre. Ma tu… l’hai lasciato sul ciglio di una strada? Ogni estate vengono abbandonati circa 80mila gatti e 50mila cani. Tra le cause principali: problemi economici, traslochi, perdita d Vai su Facebook

Cani abbandonati in strada, l’Enpa: Se qualcuno ha visto ci chiami; Tre cuccioli abbandonati sul ciglio della strada, l'appello dell’Enpa di Foggia per un nuovo inizio; Le cagnoline abbandonate e salvate a Monza tra poco si potranno adottare.

Cani abbandonati in strada, l’Enpa: "Se qualcuno ha visto ci chiami" - Sembrano immagini da film, da spot, qualcosa che nessuno vorrebbe mai raccontare. Da msn.com

Cani abbandonati: 5 cose da sapere prima di adottarli - servizio che non funziona più dal 2009 e a un numero dell’Enpa che era attivo negli anni 2000 e che adesso ... Scrive greenstyle.it