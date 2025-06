Cane in auto sotto il sole | salvato da una passante

In una calda mattinata di giugno a Reggio Emilia, un cane dal pelo miele è stato salvato dall’inesorabile sole estivo grazie all’intervento tempestivo di una passante. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, si è trasformata in un gesto di solidarietà e attenzione verso gli animali. La storia ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e agire prontamente per proteggere i nostri amici a quattro zampe.

Reggio Emilia, 24 giugno 2025 – Un cane dal pelo folto color miele, di taglia media, era stato lasciato sul sedile posteriore di una Nissan, nel parcheggio davanti al tribunale, sotto il sole impietoso di una mattinata d’inizio estate come quella di ieri. Appariva accaldato e ansimava: verso le 11.30 una donna si è accorta dell’amico a quattro zampe, chiuso dentro l’auto lasciata accanto all’ingresso per il pubblico in tribunale. Il finestrino posteriore della macchina era stato lasciato abbassato di qualche centimetro per dargli uno spiraglio di aria. Sul tappetino del sedile era inoltre appoggiata una ciotola per l’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane in auto sotto il sole: salvato da una passante

