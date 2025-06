Candidate Trump al Nobel per la Pace L’idea del deputato repubblicano della Georgia dopo il cessate il fuoco del presidente tra Iran e Israele

L'idea di candidare Donald Trump al Premio Nobel per la Pace sta suscitando dibattiti e sorprendenti reazioni. Dopo il presunto ruolo nella mediazione tra Israele e Iran, il deputato repubblicano della Georgia, Earl “Buddy” Carter, ha avanzato questa proposta, lodando l’intervento del presidente statunitense come un passo fondamentale verso la stabilità regionale. Ma questa candidatura solleva anche molte domande sulle reali prospettive di un riconoscimento così prestigioso.

Il presidente Donald Trump è stato formalmente candidato al Premio Nobel per la Pace dopo il suo presunto ruolo nella mediazione di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Iran, che ha posto fine a un’escalation durata 12 giorni. A presentare la candidatura è stato deputato repubblicano della Georgia Earl “Buddy” Carter, che ha inviato una lettera al Comitato per il Nobel lodando l’intervento del presidente statunitense come «straordinario» e «storico». Secondo Carter, Trump ha contribuito in modo decisivo a porre fine al conflitto, impedendo allo stesso tempo all’Iran, che ha definito «il piĂą grande sponsor del terrorismo», di acquisire l’arma nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - nobel - pace - cessate

Ucraina, i “volenterosi” e Meloni chiamano Trump: “Al centro cessate il fuoco e colloqui di pace”. Papa incontra Vance - In un momento di crescente tensione in Ucraina, i leader volontari e Meloni spingono per un cessate il fuoco e negoziati di pace, coinvolgendo Trump.

Trump annuncia la fine della guerra tra Israele e Iran: “Tregua di 12 ore, poi sarà pace permanente” Cessate il fuoco tra Israele e Iran: Trump annuncia la fine della guerra. Tregua di 12 ore, poi pace permanente. Teheran conferma con cautela, esplosioni a Vai su Facebook

Dopo Putin che si è dichiarato contro gli attacchi israeliani all’Iran parlando di “violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”, adesso tocca a Trump che ha affermato di essere "aperto" all'idea che il presidente russo Vladimir Putin poss Vai su X

«Candidate Trump al Nobel per la Pace». L'idea del deputato repubblicano della Georgia dopo il cessate il fuoco del presidente tra Iran e Israele; Trump nominato al Premio Nobel per la Pace: ecco perché; Usa: un deputato repubblicano scrive al Comitato del Nobel e candida Trump al premio per la pace.

«Candidate Trump al Nobel per la Pace». L’idea del deputato repubblicano della Georgia dopo il cessate il fuoco del presidente tra Iran e Israele - A presentare la candidatura è stato Earl "Buddy" Carter, che ha inviato una lettera al Comitato lodando l’intervento del presidente Usa come «straordinario» e «storico». Si legge su msn.com

Per Trump tra Israele e Iran basta così. Ma la tregua traballa e il presidente si irrita: "Violata da entrambi, calmatevi" - Il presidente americano rivendica il successo del suo operato: "Vorrei congratularmi con entrambi i Paesi per aver avuto la resistenza, il coraggio e ... Scrive huffingtonpost.it