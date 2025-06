Can Yaman sul red carpet con la fidanzata Sara Bluma | la relazione è ufficiale FOTO

Sul prestigioso red carpet del Italian Global Series Festival 2025, Can Yaman ha incantato tutti con la sua presenza, accompagnato dalla splendida fidanzata Sara Bluma. L’attesa è finita: la loro relazione è ora ufficiale, come dimostrano le foto e i video trapelati. Un momento emozionante che segna un nuovo capitolo nella vita dell'attore e della sua compagna. Scopriamo insieme i dettagli di questa glamour sorpresa!

Can Yaman si presenta al Italian Global Series Festival 2025 per ritirare il suo premio, al fianco della nuova fidanzata Sara Bluma. Ecco le foto e i video. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Can Yaman sul red carpet con la fidanzata Sara Bluma: la relazione è ufficiale (FOTO)

In questa notizia si parla di: yaman - fidanzata - sara - bluma

Mister Movie Can Yaman e Sara Bluma: è Lei la Nuova Fiamma dell’Attore Turco? - Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: Can Yaman e la misteriosa DJ Sara Bluma sono stati catturati insieme, scatenando mille domande tra i fan.

Can Yaman beccato in discoteca mentre abbraccia una misteriosa mora: è lei la sua nuova fidanzata? L’attore turco, ormai vero idolo del web, è stato visto in compagnia di Sara Bluma, DJ e producer, durante una serata animata. I due sono apparsi molto affia Vai su Facebook

Una foto rubata ha scatenato il gossip: Can Yaman è stato immortalato in atteggiamenti intimi con una ragazza misteriosa. Scopri chi è Sara Bluma #CanYaman #gossip #SaraBluma Vai su X

Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme: la prima apparizione pubblica e il bacio davanti ai fotografi; Can Yaman sul red carpet con la fidanzata Sara Bluma: la relazione è ufficiale (FOTO); Can Yaman e l’abbraccio intimo con una ragazza mora: la presunta nuova fiamma è la dj Sara Bluma.

Can Yaman ha un nuovo amore: primo bacio sul red carpet a Rimini - L’incontro tra Can Yaman e Sara Bluma sarebbe avvenuto durante una serata in uno dei club dove la dj si esibiva. Secondo donnaglamour.it

Sara Bluma è la nuova fidanzata di Can Yaman?/ Mano nella mano sul red carpet: fan in delirio! - La coppia, dopo le recenti indiscrezioni, è apparsa mano nella mano e sorridente sul red carpet ... Da ilsussidiario.net