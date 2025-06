Can Yaman | Sandokan è il ruolo della mia vita l' ho aspettato per 5 anni I fan mi hanno dato forza

Can Yaman, il volto di Sandokan e l’attore che ha conquistato il cuore dei fan italiani, ha recentemente emozionato tutti all’Italian Global Series Festival di Rimini. Dopo cinque anni di attesa, ha ritirato un premio speciale, dedicando parole piene di affetto all’Italia e ai sostenitori che lo hanno supportato in ogni passo. La sua presenza è stata un vero spettacolo, culminando con un messaggio d’amore e gratitudine che resterà impresso nella memoria di tutti.

Presente all'Italian Global Series Festival per ritirare un premio, Can Yaman ha parlato di Sandokan e non ha risparmiato parole d'amore per l'Italia e per i suoi fan Annunciato come ospite a pochi giorni dall'evento, Can Yaman ha rubato tutta l'attenzione sul red carpet e poi sul palco dell'Italian Global Series Festival ieri sera a Rimini. Arrivato in compagnia della sua nuova fiamma, l'attore turco si è intattenuto con i giornalisti parlando di Sandokan, la serie tv che lo vedrà protagonista tra pochi mesi su Rai 1. Can Yaman: "Ho aspettato Sandokan per 5 anni" Abbronzato, tutto di nero vestito con tanto di occhiali da sole, l'attore turco era a Rimini, alla cerimonia di inaugurazione del Festival, per ritirare un premio, l'Excellence Award come star internazionale, ma anche .

