Can Yaman incanta Riccione

Can Yaman incanta Riccione: ieri sera, il fascino turco di Can Yaman ha conquistato il palco dell’Italian Global Series Festival tra Rimini e Riccione. Arrivato come una vera star, l’attore protagonista di Il Turco ha portato energia e sorpresa, svelando in anteprima il suo nuovo ruolo di Sandokan e incontrando entusiasti fan e giornalisti. Un evento che ha lasciato il pubblico senza fiato, confermando il suo status di icona internazionale.

Ieri sera, il fascino turco di Can Yaman ha conquistato il palcoscenico dell’ Italian Global Series Festival, tenutosi tra Rimini e Riccione. L’attore protagonista di Il Turco è arrivato in Romagna da vera star, portando non solo la sua energia ma anche una novità che ha incuriosito fan e gossippari. Sandokan in anteprima e incontro con il pubblico. Can Yaman, nei panni del leggendario Sandokan nella nuova serie Rai prodotta da Lux Vide, si è presentato martedì 24 giugno alle 17:00 alla Sala Concordia del Palariccione insieme al cast, tra cui Alessandro Preziosi e Alanah Bloor. In un evento ad ingresso libero, ha mostrato clip esclusive e raccontato la genesi della produzione internazionale ispirata ai celebri racconti di Emilio Salgari. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

