Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme? Il bacio sul red carpet

Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: Can Yaman e Sara Bluma sono più di semplici amici? Il bacio appassionato sul red carpet al Festival di Rimini sembra confermarlo. Tra sguardi intensi e momenti condivisi, la coppia sta attirando l'attenzione di fan e media. Ma cosa c’è dietro questa nuova unione? Scopriamo insieme i dettagli e le reazioni che stanno facendo discutere tutto il gossip italiano.

(Adnkronos) – Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme? A giudicare dal bacio che i due si sono scambiati sul red carpet sembrerebbe proprio di sì. L'attore e modello turco ieri, lunedì 23 giugno, ha sfilato all'Italian Global Series Festival, a Rimini, in compagnia della sua nuova fiamma Sara, dj già nota nel panorama musicale. Can . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

