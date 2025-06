Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia | FOTO

Gli sguardi, le parole e ora anche le immagini confermano ciò che molti sospettavano: Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia. Dopo averli più volte avvistati in atteggiamenti intimi, i due protagonisti hanno deciso di portare la loro storia d'amore sotto i riflettori, mostrandosi in pubblico. La notizia fa il giro del web, lasciando i fan entusiasti e curiosi di scoprire ogni dettaglio sulla loro love story.

