Campo di Ciccarello servono altri lavori di completamento e arriverà anche l' illuminazione

Il nuovo campo di calcio di Ciccarello, inaugurato con entusiasmo a maggio, rappresenta un grande passo avanti per la comunità. Tuttavia, alcune opere di completamento, tra cui l’installazione dell’impianto di illuminazione pubblica, sono ancora in corso. Questi ultimi lavori sono fondamentali per garantire l’uso serale e le attività sportive durante tutto l’anno, rendendo il campo davvero funzionale e accessibile a tutti. La conclusione di questi interventi aprirà nuove opportunità per il territorio.

Il taglio del nastro del campo di calcio di Ciccarello è avvenuto, con il giusto risalto dovuto a un'opera attesa da anni, all'inizio di maggio, ma alla struttura mancava ancora qualche "pezzo". Il principale è sicuramente l'assenza di un impianto di pubblica illuminazione che consenta di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Campo di Ciccarello, servono altri lavori di completamento e arriverà anche l'illuminazione

