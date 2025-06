Campionato italiani medici a Monopoli esordio ok per il team palermitano

Un debutto stellare per l'ASD Palermo Medica ai campionati italiani medici a Monopoli, dove il team del presidente Iacono e del mister Rizzo sta sorprendendo tutti. Con due vittorie convincenti, tra cui quella sulla temibile Napoli, i nostri medici si posizionano in testa al girone, dimostrando talento e determinazione. È solo l’inizio di un cammino promettente, che promette emozioni e successi ancora più grandi.

Esordio oltre le aspettative per la esordiente ASD Palermo Medica ai campionati italiani medici in svolgimento a Monopoli (Bari). Dopo le prime due giornate la squadra del presidente Iacono e del mister Rizzo è prima nel girone a punteggio pieno dopo le vittorie sulla forte Napoli (vincitrice.

