Campionati Toscani Allievi e Juniores | tutti i risultati dell’appuntamento nelle varie specialità L’Alga Atletica ancora protagonista | conquistati tre titoli regionali Fabbriciani regina

L’Alga Atletica si conferma protagonista ai Campionati Toscani Allievi e Juniores, regalando emozioni e successi indimenticabili. Con tre titoli regionali conquistati in un solo fine settimana, tra salti e velocità, i giovani talenti toscani hanno messo in mostra talento e determinazione. Tra loro, Fabbriciani, la regina dell’evento, che ha dominato le specialità, dimostrando che il futuro dell’atletica toscana è brillante. La giornata di Monsummano Terme ha segnato un nuovo capitolo di successi.

AREZZO Tre titoli regionali in un solo fine settimana per l’Alga Atletica ai Campionati Toscani Allievi e Juniores dove, mettendosi alla prova in specialità di salti e velocità, ha festeggiato un positivo palmares con tre ori, due argenti e molteplici record personali. La giornata di apertura della manifestazione è andata in scena a Monsummano Terme dove Filippo Guiducci del 2007 ha meritato il primo posto nel salto in lungo tra gli Juniores con 6.78 metri, dando continuità a una stagione positiva in cui già era risultato il migliore del suo anno di nascita ai Campionati Italiani Indoor. La prima prova dei campionati regionali ha registrato anche i quinti posti di Mattia Bernardini nei 100 piani tra gli Assoluti con 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati Toscani Allievi e Juniores: tutti i risultati dell’appuntamento nelle varie specialità. L’Alga Atletica ancora protagonista: conquistati tre titoli regionali. Fabbriciani regina

In questa notizia si parla di: juniores - campionati - toscani - allievi

Corsa in montagna: Bertazzini sul podio ai campionati regionali Allievi - Nel suggestivo scenario di Premana, il Trofeo AS Premana ha incoronato Francesco Gianola e Matilde Mologni campioni lombardi di corsa in montagna per la categoria Allievi/e.

È già tempo di semifinali per il Torneo regionale Allievi: ecco che cosa è successo nelle gare dei quarti di finale. Vai su Facebook

Campionati Toscani Allievi e Juniores: tutti i risultati dell’appuntamento nelle varie specialità. L’Alga Atletica ancora protagonista: conquistati tre titoli regionali. Fabbriciani regina; Atletica, pioggia di medaglie per la Virtus Lucca ai campionati toscani giovanili; Atletica leggera maschile e femminile - Juniores» e Allievi». Pioggia di medaglie per la Virtus. Sette ori ai campionati toscani.

Atletica leggera maschile e femminile - "Juniores» e "Allievi». Pioggia di medaglie per la Virtus. Sette ori ai campionati toscani - Pioggia di titoli e medaglie ai campionati toscani "Juniores" e "Allievi" per la Virtus. msn.com scrive

Atletica, pioggia di medaglie per la Virtus Lucca ai campionati toscani giovanili - Diciannove atleti sul podio, sette titoli toscani di cui tre Juniores e quattro Allievi/e, cinque medaglie d’argento e tre di bronzo. Secondo lagazzettadilucca.it