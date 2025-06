Campionati Italiani ciclismo femminile 2025 | il percorso ai raggi X Il Muro di Cornaleto sarà decisivo?

Sei pronto a vivere un emozionante spettacolo di ciclismo femminile? I Campionati Italiani 2025 promettono di essere un’edizione unica, con percorsi studiati per sfidare e sorprendere gli atleti. La prova delle donne si svolgerà a Boaro Terme, nel cuore della Val Camonica, con il muro di Cornaleto come punto decisivo. Scopriamo insieme i dettagli di questa gara che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del ciclismo tricolore.

Ci siamo. Questa settimana si svolgeranno i Campionati Italiani 2025 di ciclismo. Sarà una rassegna tricolore diversa rispetto alle altre edizioni, considerata la scelta di optare per due location diverse per la prova maschile e la prova femminile. Se gli uomini correranno in Friuli, precisamente sull’asse Trieste-Gorizia, le donne disputeranno la loro prova in quel di Boaro Terme, nel cuore della Val Camonica. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della gara, pianificata per sabato 28 giugno. ITALIANI CICLISMO FEMMINILE: PERCORSO A RAGGI X. Il tracciato presenta una lunghezza di 130.km con partenza, come accennato poc’anzi, da Darfo Boario Terme. 🔗 Leggi su Oasport.it