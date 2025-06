Campania Vietri FdI | Soldi per la propaganda ennesimo spreco di fine mandato di De Luca

L’amministrazione regionale della Campania, guidata da De Luca, continua a mostrare il suo volto più sprecone, destinando altri 400 mila euro di soldi pubblici per propaganda elettorale. Un’ennesima dimostrazione di come, in prossimità della fine del mandato, si preferisca investire in autocelebrazione piuttosto che in progetti concreti per i cittadini. È ora di dire basta a questi sprechi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’amministrazione regionale di centrosinistra ha deciso di investire altri 400 mila euro di denaro pubblico per la propaganda autocelebrativa a fini elettorali del governatore della Campania. Insomma, siamo di fronte all’ennesimo spreco di fine mandato di De Luca”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “ Si tratta, come si apprende da organi di stampa, di una nuova campagna di comunicazione con cui la Regione vuole pubblicizzare quanto di buono sarebbe stato realizzato nel corso dell’ultimo quinquennio, semmai qualcuno non se ne fosse reso conto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania, Vietri (FdI): “Soldi per la propaganda, ennesimo spreco di fine mandato di De Luca”

In questa notizia si parla di: campania - vietri - propaganda - ennesimo

Ieri in Campania: ennesimo incidente sul lavoro - Ieri, 16 maggio 2025, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Moschiano, in provincia di Avellino.

Campania, Vietri (FdI): Soldi per la propaganda, ennesimo spreco di fine mandato di De Luca; Campania, Vietri: “De Luca re degli sprechi, altri 500 mila euro per propaganda elettorale”.

Sanità, la replica di Imma Vietri (Fdi): “Più fondi dal Governo, ma De Luca non lo dice” - Imma Vietri, deputata di Fratelli d'Italia, accusa il presidente della Regione e rivendica i nuovi investimenti nazionali ... Da salernotoday.it

Sanità, Vietri (FdI): “Con Governo Meloni aumentati fondi per Campania, De Luca dica la verità” - "Il governatore De Luca fa bene a ricordare, anche nei suoi monologhi social, che, per dieci anni, la Campania è stata derubata di 280 milioni di euro. Si legge su msn.com