Campania 72 milioni per il piano antincendio 2025-2027 | oltre duemila operatori mobilitati

La Regione Campania rafforza la lotta agli incendi boschivi con un imponente piano triennale da 72 milioni di euro, mobilitando oltre duemila operatori e garantendo interventi strategici fino al 2027. Con risorse dedicate a vigili del fuoco, forze dell’ordine e enti locali, il nuovo piano mira a proteggere il patrimonio naturale e a prevenire i devastanti incendi estivi. Una svolta decisa per la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini.

NAPOLI, 24 GIUGNO – La Regione Campania ha approvato, con la delibera n.368 del 16 giugno 2025, il nuovo Piano triennale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, con uno stanziamento complessivo di 72 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Per il 2025 sono previsti circa 25 milioni, suddivisi tra SMA Campania (9,5 mln), enti delegati (9 mln), Vigili del Fuoco (1,5 mln), Carabinieri forestali (150mila euro) e altre voci tra cui elicotteri antincendio, formazione e convenzioni con il volontariato. A essere coinvolte nelle operazioni saranno 2.259 persone, tra cui 1.213 volontari di protezione civile, 602 operatori degli enti delegati, 258 di SMA Campania, 50 dei Vigili del Fuoco e 136 DOS (Direttori Operazioni Spegnimento) provenienti da diverse istituzioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Campania, 72 milioni per il piano antincendio 2025-2027: oltre duemila operatori mobilitati

