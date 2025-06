Campania 72 milioni per il piano antincendio 2025-2027 | oltre duemila operatori mobilitati

La Campania investe 72 milioni di euro per il Piano antincendio 2025-2027, mobilitando oltre duemila operatori per proteggere il patrimonio naturale e prevenire i rischi. Un impegno straordinario che mira a rafforzare le strategie di prevenzione e intervento, garantendo un futuro più sicuro. Con questo piano, la regione si prepara ad affrontare con decisione le sfide della stagione estiva, affinché ogni angolo verde possa rimanere al sicuro.

NAPOLI, 24 GIUGNO – La Regione Campania ha approvato, con la delibera n.368 del 16 giugno 2025, il nuovo Piano triennale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, con uno stanziamento complessivo di 72 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Per il 2025 sono previsti circa 25 milioni, suddivisi tra SMA Campania (9,5 mln), enti delegati (9 mln), Vigili del Fuoco (1,5 mln), Carabinieri forestali (150mila euro) e altre voci tra cui elicotteri antincendio, formazione e convenzioni con il volontariato. A essere coinvolte nelle operazioni saranno 2.259 persone, tra cui 1.213 volontari di protezione civile, 602 operatori degli enti delegati, 258 di SMA Campania, 50 dei Vigili del Fuoco e 136 DOS (Direttori Operazioni Spegnimento) provenienti da diverse istituzioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Campania, 72 milioni per il piano antincendio 2025-2027: oltre duemila operatori mobilitati

