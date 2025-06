Camminava per strada indossando solo un bikini di caramelle | Bianca Censori e Kanye West danno scandalo a New York

Un’immagine che ha fatto il giro dei social e scatenato il gossip: Bianca Censori, in un bikini di caramelle bianche, ha nuovamente acceso le luci di New York con un look audace e provocante. La moglie di Kanye West non si ferma, dimostrando di essere una vera e propria icona di stile e provocazione. La domanda ora è: quanto potrà spingersi questa volta?

Bianca Censori l’ha rifatto ancora. Dopo aver sfilato sul red carpet dei Grammy Awards 2025 con un abito trasparente, la moglie di Kanye West ha sfoggiato un altro look decisamente audace. Domenica 22 giugno, la modella e architetto è stata sorpresa a camminare per le vie di New York, mano nella mano col marito e noto rapper, soltanto “vestita”, se così si può dire, con un particolare bikini. “Candy Girl” l’ha già ribattezzata la stampa scandalistica americana. Bianca Censori, infatti, camminava con un due pezzi fatto interamente di dolciumi mentre in testa aveva l’immancabile parrucca nera, che ormai sfoggia da diverso tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Camminava per strada indossando solo un bikini di caramelle”: Bianca Censori e Kanye West danno scandalo a New York

In questa notizia si parla di: bikini - bianca - censori - kanye

Bianca Censori in un bikini di caramelle, décolleté argento e parrucca nera. L'ultima apparizione insieme al marito Kanye West a New York - Bianca Censori, l'audace architetta e modella australiana, continua a sorprendere con look che fanno discutere: il suo ultimo apparizione a New York, indossando un bikini di caramelle colorate e una parrucca nera con frangetta, ha ancora una volta catturato gli sguardi.

“Camminava per strada indossando solo un bikini di caramelle”: Bianca Censori e Kanye West danno…; Bianca Censori ferma il traffico di New York con un bikini fatto di caramelle; Bianca Censori sfoggia un bikini realizzato con perline di caramelle in una nuova uscita con il marito Kanye West.

“Camminava per strada indossando solo un bikini di caramelle”: Bianca Censori e Kanye West danno scandalo a New York - La moglie di Kanye West sorpresa per le strade di Manhattan con un audace bikini fatto di dolciumi, soprannominata "Candy Girl" ... Da ilfattoquotidiano.it

Bianca Censori indossa un bikini di caramelle in centro a New York: l’outfit insolito - Bianca Censori sorprende ancora con il bikini di caramelle durante un'uscita a New York. Scrive rumors.it