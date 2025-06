Camionista non rispetta i tempi di guida patente ritirata Altri cinque veicoli non idonei sospesi dalla circolazione

Durante i controlli congiunti sulla A-14 di Forlì-Cesena, sono emerse gravi irregolarità su camion e autobus, tra cui patenti ritirate e veicoli sospesi. Queste verifiche hanno messo in luce un quadro allarmante di sicurezza stradale, con mezzi non conformi e conducenti che mettono a rischio la vita di tutti. È fondamentale agire con fermezza per garantire strade più sicure e tutela per tutti gli utenti.

Sono 46 le infrazioni che sono state rilevate dopo i controlli congiunti fra la Polizia di Stato e la Motorizzazione di Forlì-Cesena, nei controlli su Tir e autobus sul tratto cesenate della A-14. Quelli più malmessi sono stati accompagnati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Forlì presso la Motorizzazione a Pievesistina, per la verifica della idoneità alla circolazione. Sono stati individuati fari bruciati, gomme lisce o spaccate, impianti frenanti usurati e ammortizzatori completamente scarichi. Ben cinque dei sei veicoli controllati sono stati sospesi dalla circolazione, in attesa del ripristino della idoneità alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camionista non rispetta i tempi di guida, patente ritirata. Altri cinque veicoli non idonei sospesi dalla circolazione

