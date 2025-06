Cambio di titolo per lo spettacolo d’apertura della rassegna Sguardi all’insù

A causa di imprevisti, l'apertura della rassegna Sguardi all’Ins249 a Capriate San Gervasio cambia volto: lo spettacolo “Gallinella Rossa” lascia il palco, lasciando spazio a “Valentina Vuole” della Compagnia Progetto G.G./Accademia Perduta. Un’anticipazione imperdibile per gli amanti del teatro, pronto a sorprendere e coinvolgere il pubblico con una storia ricca di emozioni e sorprese. Non mancate, ci vediamo mercoledì 25 giugno alle ore 21.00 in Piazza Villa!

Capriate San Gervasio. A causa di problemi personali della compagnia, lo spettacolo “Gallinella rossa” in programma per mercoledì 25 giugno a Capriate San Gervasio verrà sostituito dallo spettacolo “Valentina vuole” della Compagnia Progetto G.G.Accademia Perduta Di seguito la scheda del nuovo spettacolo in programma. Grazie per il tempestivo adeguamento alle comunicazioni. Mercoledì 25 giugno, ore 21.00 Capriate San Gervasio, Piazza Villa Carminati (piazza Villa Carminati, 1) In caso di maltempo Biblioteca di Capriate San Gervasio, piazza Villa Carminati, 1 VALENTINA VUOLE Piccola narrazione per attrici e pupazzi Con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti Pupazzi Ilaria Comisso Scene e luci Donatello Galloni Decorazioni Emanuela Savi Questa è la storia semplice di una bambina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cambio di titolo per lo spettacolo d’apertura della rassegna “Sguardi all’insù”

