Calvi domani la conferenza sulla ‘Peregrinatio’ Mariae

Domani, a Calvi, si accenderà un momento di profonda spiritualità e comunità con la Peregrinatio Mariae della Beata Vergine del Carmine. Un evento unico nel suo genere, che unirà fede e cultura in un abbraccio emozionante. La Madonna del Carmine, per la prima volta, lascerà il santuario per incontrare i fedeli e rafforzare il legame tra cielo e terra. Un’occasione imperdibile per vivere una tradizione che rinnova il senso di comunità e devozione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità religiosa e civile di Calvi è lieta di annunciare un evento di straordinaria rilevanza spirituale e culturale: la Peregrinatio Mariae della Beata Vergine Maria del Carmine del Monte Carmelo, venerata nel Santuario di Maria Santissima del Carmine in San Giorgio del Sannio. Per la prima volta nella storia, il venerato simulacro della Madonna del Carmine lascerà il Santuario per far visita al popolo di Calvi (BN), portando benedizione, consolazione e speranza alle famiglie, alle strade e ai cuori di tutti i Calvesi. In occasione di questo evento di fede, si terrà domani mattina, mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 11:00, una Conferenza Stampa ufficiale presso la Sala Consiliare del Comune di Calvi, durante la quale verranno illustrati i dettagli della Peregrinatio, il programma liturgico e le tappe della visita del simulacro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calvi, domani la conferenza sulla ‘Peregrinatio’ Mariae

In questa notizia si parla di: calvi - peregrinatio - mariae - conferenza

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

"Peregrinatio Mariae". Un mese di iniziative - Giovedì 2 maggio alle 21 prende avvio dall’Oratorio della Madonna del Ponte a Castelnuovo la "Peregrinatio Mariae", denominata "Andò in fretta verso la montagna" che significativamente ... Segnala lanazione.it

Unitalsi: la “Peregrinatio Mariae” fa tappa nella diocesi di Terni-Narni-Amelia. Accoglienza nella tarda serata di oggi, domani messa con mons. Soddu - La “Peregrinatio Mariae” organizzata dall’Unitalsi per i 120 anni della sua fondazione farà tappa nella diocesi di Terni- Come scrive agensir.it