Caltagirone anziana truffata con un finto messaggio della figlia | denunciate tre persone

In un'energica operazione, le forze dell'ordine di Caltagirone hanno smascherato una truffa ai danni di una 78enne, ingannata da un finto messaggio della figlia. Tre persone sono state denunciate e ora attendono di chiarire la loro posizione in tribunale. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante essere sempre vigili e informati per proteggere i propri cari. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e come evitare simili trappole online.

Una 78enne ingannata da un finto messaggio della figlia: individuati i presunti responsabili. I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato tre persone – una 34enne di Potenza, una 46enne di Pistoia e un 57enne di Chieti – ritenute, in base agli elementi raccolti e da verificare in sede giudiziaria, responsabili di truffa aggravata in concorso. Il raggiro: un messaggio che imita la figlia. La vittima, una donna di 78 anni, ha ricevuto sul proprio cellulare un messaggio da un numero sconosciuto. Chi scriveva, fingendosi la figlia, sosteneva di aver smarrito il telefono e di utilizzare temporaneamente quello di un estraneo.

