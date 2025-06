Calhanoglu Inter il turco può restare in nerazzurro? Tutti gli scenari

Calhanoglu Inter, tra amore e tensioni: il futuro del turco alla Pinetina è in bilico, tra possibili addii e speranze di permanenza. La dinamica si complica con il corteggiamento del Bayern Monaco e i recenti infortuni, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo della sua avventura nerazzurra. Ecco tutti gli scenari che coinvolgono Hakan e l’Inter, un intreccio destinato a scrivere ancora molte pagine.

Calhanoglu Inter, odi et amo: dall’ addio alla possibile permanenza in nerazzurro, tutti gli scenari che coinvolgono il turco e il club. L’addio tra l’ Inter e Hakan Calhanoglu si profila come un capitolo complesso secondo quanto riportato da Tuttosport. La storia è iniziata con un corteggiamento da parte del Bayern Monaco un anno fa, proseguita con una serie di infortuni e con la controversa squalifica legata ai suoi rapporti con i gruppi ultras. Un ulteriore fattore di cambiamento è stato l’addio di Simone Inzaghi, l’allenatore che aveva riposizionato Calhanoglu nel ruolo di regista. Attualmente, il giocatore è al centro di un interesse concreto da parte del Galatasaray, con il padre che ha già rilasciato dichiarazioni al riguardo e l’agente che si è recato a Istanbul per discutere la situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il turco può restare in nerazzurro? Tutti gli scenari

