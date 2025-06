Calhanoglu e l’Inter storia di un lungo addio | ci sono tre scenari – TS

Il legame tra Calhanoglu e l’Inter sta attraversando una crisi profonda, che potrebbe portare a un addio clamoroso già questa estate. Dopo un rapporto che sembrava solido, le tensioni si sono accumulate, lasciando il futuro del turco in bilico. Le prossime settimane riveleranno se le strade continueranno insieme o se sarà giunto il momento di salutarsi definitivamente, segnando un capitolo importante nella storia recente dei nerazzurri.

Il rapporto tra Calhanoglu e l’Inter, scrive Tuttosport, si è incrinato in quest’ultimo anno e adesso le due strade potrebbero separarsi. Ecco gli scenari possibili. RAPPORTO INCRINATO – Da centralissimo a quasi fuori dal progetto. Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero dirsi addio in quest’estate 2025. Il loro rapporto si è tanto incrinato nell’ultimo anno. Come riferisce Tuttosport, tutto è iniziato dal flirt della scorsa estate tra il regista della nazionale turca e il Bayern Monaco. In mezzo c’è stato il guaio con gli ultras della curva interista e le intercettazioni che hanno imbarazzato il club, con tanto di squalifica per lo stesso giocatore e infine i continui guai muscolari, che lo hanno precluso più volte dal campo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu e l’Inter, storia di un lungo addio: ci sono tre scenari – TS

