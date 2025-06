Calendasco al via i Mercoledì d’estate | musica gastronomia e divertimento

L’estate a Calendasco si accende di magia con un calendario ricco di musica, gastronomia e divertimento! Dal 25 giugno, i “Mercoledì d’estate” inaugurano una stagione di eventi imperdibili, anticipando il ritmo vivace che accompagnerà le sere di luglio e oltre. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili sotto le stelle, tra sapori autentici e melodie coinvolgenti: l’estate nel cuore di Calendasco sta per cominciare!

L'estate è iniziata da pochi giorni e a Calendasco si presenta con un ricco calendario di appuntamenti. Si parte mercoledì 25 giugno, con l'avvio dei "Mercoledì d'estate" che quest'anno giocano d'anticipo. Le serate musicali prendono avvio infatti già a giugno per continuare per tutto luglio.

