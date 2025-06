Calenda promuove il governo e boccia il Pd | De Gasperi non si sarebbe mai alleato col M5s

Calenda apre con entusiasmo il suo intervento in Senato, esprimendo apprezzamento per il dibattito e condividendo molte posizioni del governo. Con parole dirette, sottolinea come il ricordo di De Gasperi non possa essere usato per giustificare alleanze improbabili, come quella col M5S, sostenendo che il Pd ha perso una grande occasione per rinnovarsi. La politica, secondo lui, richiede coerenza e coraggio nel guardare avanti.

“Sono contento del dibattito di oggi e devo dire che condivido larga parte di quello che ha detto il governo”. Il leader di Azione Carlo Calenda comincia così il suo intervento nell’Aula di Palazzo Madama dove si stanno svolgendo le dichiarazioni di voto per le 6 risoluzioni presentate dai gruppi dopo le Comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Calenda: i dem citano De Gasperi, ma.. E, riferendosi alle varie dichiarazioni in cui si è fatto riferimento ad Alcide De Gasperi, Calenda ha osservato che “De Gasperi non avrebbe mai fatto alleanze con chi scrive quello che hanno scritto quelli del M5S nella loro risoluzione” a cominciare dalle critiche alla Nato e agli alleati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Calenda promuove il governo e boccia il Pd: “De Gasperi non si sarebbe mai alleato col M5s”

