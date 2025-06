Caldo torrido su tutta l' Italia | Picchi di 38 gradi giovedì nella Marca

L’Italia si prepara a vivere un’altra giornata di caldo torrido, con temperature che potranno raggiungere i 38 gradi in molte regioni. L’anticiclone subtropicale continua a imperversare, portando un’estate infuocata, ma qualche temporale si fa strada sulle Alpi, offrendo un po’ di sollievo temporaneo. Giovedì 26 giugno sarà la prima occasione per qualche rinfresco, specialmente sulle zone alpine e prealpine, portando un po’ di refrigerio a chi aspetta con ansia una pausa dal sole cocente.

