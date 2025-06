Caldo torrido in Italia a Roma la temperatura sale più del doppio

Roma e altre città italiane affrontano un’ondata di caldo torrido senza precedenti, con temperature che crescono a ritmo doppio rispetto alla media nazionale. Le previsioni delle Nazioni Unite avvisano: il clima diventa sempre più tropicale, e Legambiente lancia un forte SOS. Tra le città da bollino rosso spiccano Bologna, Milano e Firenze, mentre il nostro Paese si avvia verso un’estate rovente come mai prima. È il momento di agire per proteggere la nostra salute e il nostro territorio.

Caldo torrido a Roma. Qui la temperatura sale più del doppio che nel resto d’Italia. Legambiente lancia un sos per il caldo, e parla di “una città sempre più da bollino rosso ” con “un clima che ormai somiglia a quello tropicale “. Del resto le previsioni delle Nazioni Unite prevedono caldo record per i prossimi cinque anni. Italia rovente. L’ Italia sempre più rovente. Le analisi confermano una lista di 10 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Torino, e Roma dove si è raggiunta la punta di 68 gradi centigradi al suolo – temperatura rilevata con le termofoto – su una pista ciclabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo torrido in Italia, a Roma la temperatura sale più del doppio

