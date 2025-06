Caldo torrido e Haaland | la Juve ha due avversari Locatelli e Vlahovic dal via Tudor ci pensa

Tra il caldo torrido in Florida e l'irresistibile pressing di Haaland, la Juventus si prepara alla sfida più calda dell'estate. Con Locatelli e Vlahovic pronti a brillare sotto la guida di Tudor, ogni dettaglio conta. Mentre i bianconeri cercano strategie efficaci, la domanda che riecheggia è: chi avrà la meglio tra Gatti e Kelly sul temibile attaccante del City? La sfida è aperta, e il campionato si avvicina.

Sacchi avverte Inter e Juve: «Lì caldo torrido, a Usa ’94 i miei non avevano più muscoli. Ecco su cosa dovrebbero puntare» - Arrigo Sacchi lancia un appello alle grandi squadre italiane, Inter e Juve, in vista del Mondiale per Club: il caldo torrido negli USA potrebbe rappresentare una sfida ardua.

