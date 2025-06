Caldo in Toscana | picco di 40 gradi a Firenze nel weekend 28-29 giugno Nella morsa dell’anticiclone africano

L’estate toscana si prepara a vivere un’ondata di caldo record, con Firenze che nel weekend del 28-29 giugno potrebbe raggiungere i 40°C. L’anticiclone africano, esteso su buona parte d’Europa, porta temperature eccezionali anche in pianura. Preparatevi a una pausa di vero calore: scopriamo come affrontare questa ondata e cosa aspettarci nei prossimi giorni.

L'anticiclone africano, in espansione su buone parte dell'Europa, porterà in Italia un picco del caldo giovedì 26 giugno 2025, con la città più calda non al Sud o al Centro, ma in Pianura Padana: Ferrara dovrebbe primeggiare "con il valore di 40°C all'ombra"